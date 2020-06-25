Россиянин пытался провезти через белорусско-польскую границу гашиш, насвай и таблетки

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня возбудила в отношении гражданина России уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК за незаконное перемещение через границу наркотических веществ, сообщили БЕЛТА в таможне.
Инцидент случился в республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Во время досмотра 28-летнего россиянина в его куртке и находившихся в чемодане брюках обнаружено вещество растительного происхождения. По заключению эксперта, мужчина перевозил гашиш.
Также среди личных вещей пассажира микроавтобуса найдены четыре банки с запрещенным в Беларуси насваем. Под подкладкой молнии чемодана находилось более 65 таблеток трамадола и диазепама, которые могут содержать опасные психотропы. По медицинским препаратам назначена экспертиза.
Россиянин задержан.-0-