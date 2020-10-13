Россиянин пытался провезти через госграницу в Малоритском районе оружие и более $50 тыс.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционировано заключение под стражу 43-летнего гражданина России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Сотрудники Брестской таможни в РПТО "Мокраны" в Малоритском районе задержали гражданина России. Он следовал на принадлежавшем ему автомобиле из Украины. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, чем заявил об отсутствии товаров, подлежавших декларированию. Но во время углубленного досмотра в боксе оказалось, что россиянин перевез наличные денежные средства в размере более $50 тыс.

Кроме того, мужчина незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля огнестрельный бесствольный пистолет травматического действия.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 и ч.1 ст.333-1 Уголовного кодекса. Брестская таможня как орган дознания провела неотложные следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, назначила необходимые экспертизы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана с санкции прокурора с учетом тяжести инкриминируемых россиянину преступлений и отсутствия у него постоянного места жительства на территории Беларуси.-0-