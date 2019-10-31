Россиянин пытался провезти через границу две картины

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе у россиянина изъяли две незадекларированные картины известного художника. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ночью 31 октября из пункта пропуска "Каменный Лог" в Литву выезжала Renault под управлением 47-летнего гражданина России. "В следовавшем по зеленому каналу автомобиле пограничный наряд обнаружил две картины в рамах - "Мост Венеции" и "Крыши Венеции". Автором работ является художник Марко Ступар (Marko Stupar)", - рассказали в Госпогранкомитете.

Житель Москвы пояснил, что не знал о ценности картин и необходимости их декларирования. Он вез работы как обычный багаж. Полотна изъяты и переданы сотрудникам таможни для экспертизы и оценки их стоимости.-0-