Россиянин пытался провезти крупную партию груш

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под видом полимерной пленки российский перевозчик пытался провезти из Беларуси в Россию крупную партию свежих груш, сообщили БЕЛТА в ГТК.

По информации Оперативной таможни, грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, возле границы Беларуси и России остановила мобильная группа таможни. В товаросопроводительных документах, которые представил водитель (гражданин РФ) для проверки, было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находится полимерная пленка. Однако досмотр и последующая проверка показали, что вместо заявленного товара в грузовике везут свежие груши, спрятанные под теплоизоляционными плитами, а документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, поддельные.

Стоимость незаконно перемещаемых фруктов, по предварительной оценке, составила более Br34 тыс. По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП.-0-

Фото ГТК