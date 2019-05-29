Россиянин пытался ввезти в Беларусь более 14 кг гашиша

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники в ночь с 27 на 28 мая задержали в пункте пропуска "Брузги" гражданина России, который пытался ввезти в Беларусь более 14 кг гашиша. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в Госпогранкомитете, 31-летний россиянин следовал на автомобиле Lexus по "зеленому" каналу. "Пограничный контроль машины проводился с использованием технических средств и служебной собаки. В конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены свертки с гашишем массой более 14 кг", - отметили в ГПК.

Орган дознания Гродненской пограничной группы в отношении россиянина возбудил уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.-0-