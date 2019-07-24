Россиянин пытался ввезти в Беларусь бутылку алкоголя с гашишным маслом

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Российской Федерации пытался ввезти на территорию ЕАЭС алкогольный напиток, содержащий наркотические средства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Мужчина въезжал в страну через пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. В его багаже при таможенном контроле обнаружили стеклянную бутылку с надписью Cannabis, внутри которой находилась часть растения зеленого цвета.

"Бутылка с веществом направлена в управление по Гродненской области Государственного комитета судебных экспертиз. Установлено, что прозрачная жидкость зеленого цвета содержит масло каннабиса (гашишное). В перерасчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 гр. Фрагмент невысушенного растения массой более 8 гр, находившийся в бутылке, является наркотическим средством марихуаной", - рассказали в таможне.

Сейчас по выявленному факту проводится проверка.

"По возвращении из стран, в которых официально разрешена продажа алкогольных напитков, чая, шоколада, леденцов и других продуктов, содержащих наркотические средства, учитывайте, что ввоз таких товаров запрещен на таможенную территорию ЕАЭС", - напомнили в таможне. За незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Перемещение через таможенную границу ЕАЭС (как ввоз, так и вывоз) физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров допускается только в виде лекарств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества необходимых препаратов.-0-