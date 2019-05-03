Россиянин пытался ввезти в Беларусь из Литвы более 300 кг гашиша

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался ввезти в Беларусь из Литвы на машине более 300 кг гашиша, его задержали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Автомобиль Citroen в пункте пропуска "Котловка" остановили 2 мая. Машина ехала по зеленому коридору. "При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля российской регистрации пограничный наряд с применением служебной собаки выявил возможное нахождение в нем наркотических средств. При углубленном досмотре с сотрудниками таможни в полу микроавтобуса обнаружено двойное дно. В нем находилась крупная партия вещества растительного происхождения коричневого цвета, упакованная в брикеты, общим весом свыше 311 кг. По заключению эксперта, изъятое вещество - гашиш", - проинформировали в Госпогранкомитете.

По данному факту органом дознания Сморгонской погрангруппы возбуждено уголовное дело по ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Водитель - 46-летний гражданин России - задержан и помещен в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы для дальнейшего разбирательства.-0-

Фото Госпогранкомитета