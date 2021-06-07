Россиянин пытался ввезти в Беларусь средства для самообороны

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Брест" пограничники выявили гражданина России, который пытался ввезти в Беларусь спецсредства. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Мужчина пояснил, что они нужны для самозащиты. Инцидент произошел 5 июня.

"Пограничный наряд обнаружил в подлокотнике легкового автомобиля пневматический пистолет с двумя магазинами, заряженными 24 шумовыми патронами, а также 10 перцовых патронов. В перчаточном ящике найдено два перцовых баллона и электрошокер, а в нише под водительским сиденьем - телескопическая дубинка. Владелец спецсредств объяснил наличие этих предметов тем, что забыл выложить перед поездкой за рубеж", - рассказали в ГПК.

Все предметы изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении действий россиянина начата проверка.-0-