Россиянин распространял психотропы в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркокотроля Партизанского РУВД столицы задержали 27-летнего гражданина Российской Федерации, который распространял психотропы на территории города Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"У задержанного изъяли пакет с особо опасным психотропным веществом мефедроном весом 300 г. В ходе осмотра жилища на съемной квартире задержанного оперативники обнаружили готовые для раскладки в тайники 15 свертков с психотропом, изоленту, полимерные пакеты, весы. Общий вес изъятого составил 315 г", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил задержанный, полгода назад он устроился закладчиком в интернет-магазин по продаже психотропов. Куратор наркомаркета предложил ему раскладывать наркотики на территории Беларуси. Мужчина приехал в Минск и арендовал квартиру, в которой самостоятельно расфасовывал оптовые партии на более мелкие дозы.

Также задержанный признался, что сам употребляет наркотики. Ранее в поле зрения правоохранителей нашей страны он не попадал.

Следственный комитет дал правовую оценку и возбудил уголовное дело в отношении фигуранта за незаконный оборот наркотиков.-0-