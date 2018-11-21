Россиянин с травматическим пистолетом пытался пересечь белорусско-литовскую границу

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травматический пистолет обнаружили у россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Утром 20 ноября в пункте пропуска "Каменный Лог" при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Lexus сморгонские пограничники обнаружили травматический пистолет. Также обнаружены два магазина по 8 патронов в каждом. Оружие и боеприпасы были завернуты в пакет и находились в подлокотнике между сиденьями.
Владельцем автомобиля оказался гражданин России. "Мужчина объяснил наличие оружия в авто тем, что забыл его выложить перед заграничной поездкой. Пистолет и патроны изъяты пограничниками для проведения экспертизы", - проинформировали в Госпогранкомитете.
По данному факту проводится проверка.-0-
Фото Госпогранкомитета
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.397 BYN
|2.404 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.186 BYN
|3.2 BYN