Россиянин украл деньги в минском ресторане и проиграл в казино

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России украл около Br4 тыс. в одном из ресторанов Минска. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

В Центральное РУВД обратился юрисконсульт одного из столичных ресторанов, расположенных по проспекту Победителей. Он попросил правоохранителей оказать помощь в возврате Br3 тыс. 980, принадлежащих заведению, которые были похищены из сейфа. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 27 октября около полуночи заведующий производством ресторана, 34-летний житель России, проник на территорию заведения и, владея информацией о месте нахождения ключа от сейфа, похитил денежные средства. После того как совершил кражу, он направился в игорное заведение, где украденные деньги потратил на азартные игры", - рассказала Елена Свиридова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205 (кража) УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-