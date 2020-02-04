Россиянин вез из Литвы в Беларусь патроны к карабину

Фото ГПК
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники предотвратили ввоз патронов через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В пункте пропуска "Привалка" в автомобиле гражданина России, следовавшего в Беларусь, гродненские пограничники обнаружили 18 патронов к охотничьему карабину в заводской упаковке. Боеприпасы находились в подлокотнике. Со слов россиянина, были оставлены там по невнимательности", - проинформировали в ведомстве.
Фото ГПК
Патроны изъяты и направлены на экспертизу.-0-