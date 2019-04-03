Россиянин вез из Польши в Беларусь более 20 кг марихуаны и гашиша в бензобаке

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин на внедорожнике пытался ввезти из Польши в Беларусь более 20 кг марихуаны и гашиша в бензобаке, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ночью 30 марта в пункте пропуска "Песчатка" оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Land Rover под управлением гражданина России. Пограничный наряд с применением служебной собаки обнаружил признаки провоза запрещенных предметов через границу. "При осмотре в бензобаке обнаружили 29 пакетов и 52 цилиндрических сосуда с веществами растительного происхождения. Все содержимое было отправлено на экспертизу. Исследование показало, что россиянин вез 10 кг марихуаны и 11 кг гашиша", - проинформировали в Госпогранкомитете.

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В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-