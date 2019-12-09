Россиянин воровал смарт-часы и нижнее белье в минских ТЦ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За серию краж из торговых центров задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.

На номер 102 позвонил работник магазина в ТЦ на улице Бобруйской. Он сообщил, что неизвестный похитил технику примерно на Br2 тыс. Продавец рассказал, что пытался самостоятельно задержать похитителя, однако сделать это ему не удалось. Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 30-летний россиянин.

Задержали фигуранта на улице Мстиславской, когда тот выходил из торгового центра. "При себе у мужчины было обнаружено несколько единиц нового белья, его он украл незадолго до задержания, - рассказали в РУВД. - Правоохранителям фигурант пояснил, что несколько дней назад он приехал в Минск с целью приобретения подарков. Однако цены в минских магазинах для гражданина России показались достаточно высокими, поэтому он похитил "подарки".

За четыре дня посещения приглянувшихся магазинов в торговых центрах мужчине удалось украсть куртку, пальто, сумку, 5 умных часов, 6 портативных колонок и 10 наименований нижнего белья. Общая стоимость похищенного составила более Br3,5 тыс.

В России мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-