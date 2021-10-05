Россиянин ввез в Беларусь 3 кг мефедрона

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Российской Федерации, который ввез в Беларусь 3 кг мефедрона, был задержан во время фасовки психотропного вещества. Об этом в своем Telegram-канале информирует МВД, сообщает БЕЛТА.

"В конце сентября столичный наркоконтроль пресек крупный канал поставки метилэфедрона из соседней страны. Поставщиком оказался 24-летний гражданин России, которого задержали на съемной квартире в Минске. Оперативники изъяли 500 г наркотика и упаковочный материал (фасовочные пакеты, изоленту, весы и скотч). По словам задержанного, накануне он привез в Беларусь шесть полукилограммовых пакетов с наркотическим веществом. По указанию администратора виртуального наркомаркета пять партий он разложил в тайниках на территории Минской и Витебской областей, одну намеревался разделить на мелкие дозы и сделать закладки", - говорится в сообщении.

В дальнейшем оперативники задержали с поличным еще пятерых человек, работавших на тот же "магазин".

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-