Россиянин задержан на белорусской границе с крупной партией гашиша и кокаином

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 12 ноября белорусские таможенники задержали россиянина с крупной партией гашиша и кокаином. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Оперативно-разыскные мероприятия, первоначальные следственные действия продолжаются. Председатель ГТК пообещал, что более детальная информация будет предоставлена позже.

На данный момент известно, что задержанный пытался ввезти 47 кг гашиша и около 200 г кокаина. Юрий Сенько не исключил, что еще что-то может быть обнаружено в конструктивных пустотах автомобиля.

Наркотики ввозились из ЕС. В ГТК полагают, что они предназначались для российского рынка.-0-