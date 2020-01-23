Россиянин заплатит штраф Br5,4 тыс. за нелегальный груз сигарет

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя из России, нелегально перевозившего 134 тыс. пачек сигарет, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

В середине сентября житель Брянска, индивидуальный предприниматель, на грузовике "Форд Транзит" направлялся в Россию. В Добрушском районе его остановили для проверки документов. В авто он перевозил сигареты без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их приобретения. Груз - на общую сумму Br152,5 тыс.

Действия ИП были квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.23 КоАП Беларуси (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий).

На суде предприниматель не признал себя виновным. Пояснил, что зарегистрировал ИП на территории России, имеет лицензию на занятие розничной торговлей, в том числе и табачными изделиями. В Беларуси как рядовой покупатель приобрел в розницу сигареты для личного потребления и возможной реализации в своих торговых объектах.

По постановлению суда индивидуальный предприниматель должен заплатить штраф в размере 200 базовых величин (с 1 января БВ составляет Br27), или Br5,4 тыс. Также подлежит конфискации нелегальный груз.

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.-0-