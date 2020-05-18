Россиянина обвиняют в перевозке через белорусскую границу 59 кг гашиша

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного таможенными органами в отношении гражданина Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Инна Позняк.

Мужчина 8 февраля 2019 года въезжал в Беларусь из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог". В автомобиле, за рулем которого он находился, сотрудники таможни обнаружили тайники, в которых было более 59 кг гашиша. Согласно материалам уголовного дела, наркотики планировалось сбывать в России.

"Во время расследования активно велась совместная работа с Интерполом, в адрес компетентных органов Российской Федерации и Республики Польша направлялось поручение об оказании правовой помощи. В мае 2019 года представители УСК по Гродненской области с сотрудниками Министерства внутренних дел Беларуси провели международную рабочую встречу с польскими коллегами. Правоохранители обменялись интересующей информацией, выработали дальнейший план по изобличению членов организованной преступной группы", - рассказала Инна Позняк. Она подчеркнула: в Польше и России также расследуются уголовные дела о незаконном обороте наркотиков в отношении преступной группы, к которой был причастен 48-летний россиянин.

Фото УГКСЭ по Гродненской области

Выяснилось, что обвиняемый в 2016 году добровольно вступил в организованную группу, действующую на территории нескольких европейских государств. Создана она была для систематической реализации гашиша в России, функции и роль каждого участника были четко определены.

"Сам мужчина пояснял, что перевозит "элитный табак". Однако материалами уголовного дела подтверждается осведомленность последнего о перевозке им наркотического средства, о наличии курьерской сети и принципах работы организованной преступной группы", - отметила Инна Позняк.

По результатам расследования россиянину предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 УК (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере, совершенные организованной группой лиц), а также по ч.3 ст. 328-1 УК Беларуси (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой). Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-