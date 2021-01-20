Россиянина приговорили к 3 годам колонии за попытку провоза через границу пистолета и свыше $50 тыс.

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района рассмотрел уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты в крупном размере и огнестрельного оружия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по делу проходил 43-летний гражданин России. Мужчина был задержан 29 сентября 2020 года в пункте пропуска "Мокраны". Следуя из Украины, для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, чем заявил об отсутствии товаров, подлежавших декларированию. Во время углубленного досмотра в автомобиле были обнаружены более $50 тыс. и огнестрельный бесствольный пистолет травматического действия.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.228 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере), ч.1 ст. 333-1 (незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия) УК и ч.2 ст.295 (незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия) УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В соответствии с ч.1 ст.46-1 УК $40,7 тыс., которые превышают двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза к перемещению без декларирования, а также бесствольный пистолет с кобурой и автомобиль конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-