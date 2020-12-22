Россиянина с поддельными правами и паспортом задержали в Могилеве

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Россиянина с поддельными документами задержали в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Правоохранители задержали в Могилеве 38-летнего мужчину по подозрению в совершении хулиганства. Во время обыска у него обнаружили и изъяли паспорт гражданина и водительское удостоверение Российской Федерации. "При проведении следственных действий установлено, что фамилия, имя и отчество мужчины не соответствует личным данным, указанным в изъятых документах. Из-за этого возникли сомнения в подлинности паспорта и водительского удостоверения. Эти документы были направлены в УГКСЭ по Могилевской области для проведения судебной технической экспертизы", - отметила Ирина Рачковская.

По результатам экспертизы установлено, что паспорт настоящий, а фотография была заменена. "Бланк водительского удостоверения изготовлен не на специализированном предприятии. Реквизиты и все красочные изображения на документе выполнены способом струйной печати, имитированы голограммы на ламинате и ультрафиолетовая защита удостоверения.

По факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело.-0-