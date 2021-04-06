Россиянина за нападение на двух милиционеров в Иваново приговорили к 18 годам колонии

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд огласил приговор по уголовному делу о покушении на убийство двух сотрудников милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

В Иваново в прошлом сентябре задержали 54-летнего гражданина России за незаконное пребывание в Беларуси. Когда его доставляли в РОВД, мужчина несколько раз ранил сотрудников милиции. Они смогли выбить нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. Милиционеры получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал фигуранта виновным по ч.2 ст.371 (пребывание в Беларуси высланного из страны иностранца) и ч.1 ст.14, п.п.1,10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух человек, осуществляющих служебную деятельность) Уголовного кодекса. Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчине придется выплатить Br1350 штрафа.

Также в счет возмещения морального вреда одному пострадавшему обвиняемый должен будет выплатить Br19,5 тыс., второму - Br15 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-