Россиянка для встречи с любимым пыталась незаконно перейти белорусско-польскую границу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 3 мая брестские пограничники задержали гражданку России неподалеку от белорусско-польской границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Первоначально девушка заявила, что искала поблизости магазин. "При этом для шопинга у нее был специфический багаж: палатка, спальный мешок и сумка с вещами. Позднее выяснилось, что в смартфоне были даже карты нескольких участков белорусско-польской границы", - рассказали в Госпогранкомитете.

После жительница Тверской области рассказала: в начале года в Индии познакомилась с мужчиной из Франции, а нынешняя обстановка в мире не позволяет ей навестить любимого человека. Именно поэтому она решила незаконно пересечь границу.

В отношении гражданки России начат административный процесс. За незаконное пересечение госграницы и нарушение погранрежима ее ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на пять лет.-0-