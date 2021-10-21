Россиянка пыталась провезти через границу более 6,5 кг серебряных изделий

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница России намеревалась незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 6,5 кг серебряных изделий, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Варшавский мост", куда россиянка прибыла на автомобиле Mercedes из Польши. При прохождении контроля женщина не подавала пассажирскую таможенную декларацию. Между тем при осмотре ее личных вещей инспекторы обнаружили около 2 тыс. ювелирных изделий: цепочки, кольца, браслеты, серьги, подвески.

По экспертной оценке, общая стоимость украшений из серебра составила почти Br110 тыс.

Брестская таможня начала в отношении гражданки административный процесс по ч.4 ст.15.5 (недекларирование товаров в крупном размере) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 10% до 30% стоимости незаконно ввозимого товара.-0-