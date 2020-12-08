Россиянку депортируют из Беларуси за размещение негативных комментариев о правоохранителях

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД установили личность пользователя одной из соцсетей, размещавшего на своей странице фотоизображения и видеоролики с участием сотрудников милиции, дополняя их комментариями, выражающими крайне негативное отношение к правоохранителям, сообщили БЕЛТА в МВД.

Таким пользователем оказалась 24-летняя гражданка России, приехавшая в Минск полтора года назад с целью заработка. "Во время разбирательства выяснилось, что, имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию". Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в МВД.

На данный момент задержанная привлечена к ответственности по ст.23.34 КоАП и помещена в ЦИП. "После отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны. Со слов самой задержанной, она хотела остаться в Беларуси для постоянного проживания, продолжить работать и создать семью", - добавили правоохранители.-0-