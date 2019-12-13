Российские фирмы пытались незаконно провезти через Беларусь груши на Br65 тыс.

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни выявили попытки незаконного ввоза в Россию крупных партий свежих польских груш под видом другого товара, с использованием несуществующих средств идентификации и по поддельным документам, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Российский автомобиль MAN с морским контейнером приостановили на автодороге М1/Е30 вблизи границы с Россией. Согласно указанным в документах сведениям, в контейнере должны были находиться изделия из текстиля. Но таможенный досмотр этого не подтвердил: в транспортном средстве оказалось почти 23 т свежих польских груш. Кроме того, контейнер был опломбирован поддельной таможенной пломбой, а белорусская компания, которая в документах значилась отправителем товара, никакого отношения к нему не имеет.

Автопоезд Volvo российской фирмы-перевозчика таможенники приостановили на автодороге Р73. В данном случае информация в товаросопроводительных документах соответствовала действительности - перевозилось около 21 т польских груш. Но сведения о транспортировке фруктов и месте их доставки оказались неверными. Кроме того, при осмотре кабины грузовика были обнаружены и изъяты два комплекта регистрационных знаков России с явными признаками подделки.

Общая стоимость свежих груш, по предварительной оценке, составила около Br65 тыс.

Оперативная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Проводится проверка по факту подделки документов и их использования при перемещении фруктов под видом текстильных изделий.-0-