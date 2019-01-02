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Российские туристы, попавшие в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку

Происшествия 02.01.2019 | 10:29
На месте происшествия. Фото УВД Витебского облисполкома
На месте происшествия. Фото УВД Витебского облисполкома

2 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Российские туристы, автобус которых попал в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку на другом транспорте, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Авария произошла 1 января в 19.30 на дороге местного значения НЗ701 Ушачи-Зябки. Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра. После происшествия они были размещены в Ушачской средней школе, откуда в 22.00 продолжили поездку по маршруту на автобусе, предоставленном местным автотранспортным предприятием.

За помощью медиков обратилась женщина 1978 года рождения. Она находится в Ушачской центральной районной больнице.

Для подъема перевернувшегося автобуса из-за его габаритности вызван специальный эвакуатор.

Ушачское отделение ГАИ проводит проверку по факту аварии.-0-

Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районеАвтобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе
Авария произошла на дороге местного значения НЗ701 Ушачи-Зябки. Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся.

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Теги
Витебская область, ДТП, МВД
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