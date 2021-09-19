Российский артист Кай Метов попал в ДТП под Минском

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском произошла авария с участием заслуженного артиста России Кая Метова, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, 18 сентября, около 18.00, на 85-м км автодороги М6 Минск - Гродно водитель 1977 года рождения на автомобиле "Тойота" ехал в направлении Гродно. Он не учел погоду, не справился с управлением и въехал в осветительную мачту, после чего автомобиль оказался в кювете. Машина получила механические повреждения.

Артист, находившийся на заднем сиденье, был доставлен для обследования в медицинское учреждение.-0-