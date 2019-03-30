Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси свыше 20 т яблок под видом чипсов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения российским перевозчиком партии яблок общим весом свыше 20 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
"При проведении специального мероприятия в районе деревни Юховичи Россонского района Витебской области мобильная группа Оперативной таможни приостановила движение транспортного средства Renault, в грузовом отсеке которого находились паллеты с яблоками, спрятанные за рядом коробок с чипсами. У российского перевозчика отсутствовали товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения товара, в том числе фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Общая оценочная стоимость фруктов составила более Br25 тыс.", - рассказали в ГТК.
По факту нарушения законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Эта статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-
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