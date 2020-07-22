Российский студент пытался провезти марихуану через границу

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Российский студент намеревался переместить через границу марихуану, спрятав ее в кармане жилетки, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

21-летний студент одного из московских университетов возвращался рейсовым автобусом через пункт пропуска "Брест" из Австрии, где проходил обучение по программе международного студенческого обмена. Во время операций таможенного контроля служебная собака среагировала на наркотики. В кармане жилетки, которая была в дорожном чемодане, инспекторы обнаружили сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Кроме того, среди личных вещей находились гриндер для измельчения, портативные весы с частицами вещества, специальная бумага и фильтры для самокруток. По заключению эксперта, в свертке была марихуана весом более 3,5 г.

Брестская таможня возбудила в отношении молодого человека уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств) УК. Студенту грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.-0-