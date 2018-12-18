Рост преступлений с использование банковских карт отмечается в Гродненской области

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На территории Гродненской области в 2017-2018 годах наблюдается рост количества фактов совершения противоправных деяний в интернете, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Зачастую подобным инцидентам способствуют излишняя доверчивость и неосмотрительность самих пользователей, а также их безразличное отношение к обеспечению безопасного использования интернета. Подобные факты в Гродненской области регистрируются практически ежедневно, сказал Сергей Шершеневич.

"Для совершения преступлений неизвестные лица сначала получают несанкционированный доступ к средству связи с потенциальным потерпевшим. Обычно это учетные записи в социальных сетях, электронные почтовые ящики, аккаунты в различных программах, предназначенных для обмена сообщениями, - отметил Сергей Шершеневич. - Получив реквизиты, преследующее корыстные цели лицо заходит в учетную запись жертвы и осуществляет рассылку контактам владельца взломанной учетной записи сообщения мошеннического характера".

Например, в декабре 29-летней жительнице Гродно в социальной сети пришло сообщение от знакомой. Якобы последняя потеряла свою банковскую карточку. Поэтому она попросила реквизиты карты подруги, чтобы перечислить на ее счет деньги, а затем обналичить. В результате вместо пополнения карт-счета неизвестный, выдававший себя за подругу, без ведома владелицы карты совершил платежи за рубежом на сумму в Br1,2 тыс.

Пострадал от действий злоумышленника и 29-летний житель Гродно. Он хотел приобрести товары в интернете, сам оплатить не мог, поэтому согласился на предложение продавца и предоставил тому реквизиты своей карты. В итоге молодой человек лишился 53 тыс. российских рублей.

В этих случаях следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Когда же обманутые потерпевшие самостоятельно переводили деньги на предложенные им реквизиты, действия неизвестных лиц квалифицированы следователями по ст.209 УК (мошенничество).

Чтобы не стать жертвой кибер-преступников, следователи рекомендуют остерегаться необычных и неожиданных писем и сообщений, перепроверять сообщения от знакомых в соцсетях при помощи других средств связи, не использовать одинаковые логины и пароли на разных сайтах, при осуществлении интернет-платежей по возможности использовать технологии обеспечения дополнительной безопасности.-0-