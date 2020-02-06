Ручку-пистолет изъяли у жителя Лунинца

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ручка-пистолет изъята у жителя Лунинца. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, в январе при обыске по месту жительства 48-летнего жителя Лунинца сотрудники милиции обнаружили ручку-пистолет и несколько единиц охолощенного оружия, которые были приспособлены к стрельбе, а также боеприпасы к ним. Обнаруженные предметы были изъяты.

За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК. Расследование продолжается.

В Следственном комитете напомнили, что те, кто добровольно сдаст оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном порядке.-0-