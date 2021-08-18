Руководитель частного предприятия Минска уклонился от уплаты более Br83 тыс. налогов

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель торгово-производственного частного предприятия в Минске уклонился от уплаты свыше Br83 тыс. налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску выявило нарушения в работе предприятия, которое занималось выполнением санитарно-технических работ в строительной сфере. Во время проверки выяснилось, что руководитель предприятия в течение 2 лет реализовывал объекты недвижимости и иное имущество компании без отражения этих сделок в бухгалтерском учете. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более Br83 тыс.Денежные средства, полученные от реализации недвижимого и иного имущества, руководитель использовал на выплату серой зарплаты работникам, приобретение за наличный расчет стройматериалов, а также на личные цели. При этом зарплату в конверте получали 20 работников предприятия. Общая сумма таких выплат составила более Br200 тыс.В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.С начала 2021 года по материалам проверок финансовой милиции КГК возбуждено 21 уголовное дело, связанное с выплатой зарплаты в конверте.-0-