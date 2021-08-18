Руководитель частного предприятия Минска уклонился от уплаты более Br83 тыс. налогов

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель торгово-производственного частного предприятия в Минске уклонился от уплаты свыше Br83 тыс. налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску выявило нарушения в работе предприятия, которое занималось выполнением санитарно-технических работ в строительной сфере. Во время проверки выяснилось, что руководитель предприятия в течение 2 лет реализовывал объекты недвижимости и иное имущество компании без отражения этих сделок в бухгалтерском учете. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более Br83 тыс.
Денежные средства, полученные от реализации недвижимого и иного имущества, руководитель использовал на выплату серой зарплаты работникам, приобретение за наличный расчет стройматериалов, а также на личные цели. При этом зарплату в конверте получали 20 работников предприятия. Общая сумма таких выплат составила более Br200 тыс.
В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.
С начала 2021 года по материалам проверок финансовой милиции КГК возбуждено 21 уголовное дело, связанное с выплатой зарплаты в конверте.-0-
Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску выявило нарушения в работе предприятия, которое занималось выполнением санитарно-технических работ в строительной сфере. Во время проверки выяснилось, что руководитель предприятия в течение 2 лет реализовывал объекты недвижимости и иное имущество компании без отражения этих сделок в бухгалтерском учете. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более Br83 тыс.
Денежные средства, полученные от реализации недвижимого и иного имущества, руководитель использовал на выплату серой зарплаты работникам, приобретение за наличный расчет стройматериалов, а также на личные цели. При этом зарплату в конверте получали 20 работников предприятия. Общая сумма таких выплат составила более Br200 тыс.
В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.
С начала 2021 года по материалам проверок финансовой милиции КГК возбуждено 21 уголовное дело, связанное с выплатой зарплаты в конверте.-0-