Руководитель фирмы по производству химпродукции уклонился от уплаты Br500 тыс. налогов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении 39-летнего жителя столицы, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более Br500 тыс. Об этом БЕЛТА сообщил старший прокурор отдела прокуратуры области Дмитрий Лугин.

Обвиняемый, будучи фактическим руководителем одного из субъектов хозяйствования в сфере производства и реализации химической продукции, зарегистрированного в Минском районе, с октября 2012 года по март 2016-го уклонялся от уплаты налогов, умышленно занижая налоговую базу и внося в налоговые декларации (расчеты) ложные сведения. В подложных бухгалтерских документах ООО он отражал фиктивные сведения о якобы имевших место сделках с лжепредпринимательскими структурами о поставках товарно-материальных ценностей и хозяйственных операциях.

Во время предварительного расследования мужчина свою вину признал полностью, давал правдивые и последовательные показания, тем самым способствовал расследованию преступления.

Поскольку ущерб обвиняемый возместил полностью, прокурор не предъявлял иск о взыскании с обвиняемого в пользу государства имущественного ущерба.

Примененную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-