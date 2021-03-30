Руководитель фирмы по установке окон обманом завладел более Br260 тыс.

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителями задержан 42-летний минчанин, на счету которого десятки обманутых граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Являясь владельцем фирмы 1PROFESSIONAL по изготовлению и установке окон, мужчина в сети интернет размещал рекламу на услуги с весьма выгодными скидками. Все заказы принимал с полной или частичной предоплатой. На протяжении 8 лет фирма заказы выполняла, но в июле 2020 года перестала, однако заказы при этом принимать продолжила. В октябре 2020 года владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги заказчикам", - рассказали в ГУВД.

Правоохранителям известно, что количество потерпевших по всей стране - более 200. Причиненный ущерб - свыше Br260 тыс.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Оперативники и следователи продолжают устанавливать обманутых. Гражданам, пострадавшим от противоправных действий указанной организации, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (017) 341-84-03, 8 (017) 292 02-02 или 102.-0-