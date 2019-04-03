Руководитель Лунинецкой СДЮШОР почти пять лет получал надбавки за вымышленные тренировки

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце пресечена преступная деятельность руководителя детско-юношеской спортивной школы, который на протяжении почти пяти лет похищал бюджетные средства, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Брестской области Валерий Велесницкий.

Руководитель СДЮШОР, используя служебные полномочия, с сентября 2013 года по август 2017-го давал незаконные указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы проведенных им тренировках по футболу. Он лично утверждал документы и представлял в бухгалтерию отдела образования Лунинецкого райисполкома. Таким образом руководитель незаконно получал надбавки к заработной плате за тренерско-педагогическую работу, которую фактически не выполнял. В результате похищено более Br7,8 тыс. бюджетных средств, что является крупным размером.

Лунинецкий РОСК возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Проводится предварительное расследование.-0-