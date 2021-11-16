Руководитель минского предприятия оштрафован за несвоевременную выплату зарплаты

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель минского предприятия получил штраф за несвоевременную выплату заработной платы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Факты несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из ОАО выявила прокуратура Фрунзенского района Минска в ходе проверки. Выяснилось, что зарплата в организации должна выплачиваться 25 числа месяца, следующего за отчетным. Однако деньги за июль и август 2021 года работники получили лишь в октябре.
Ранее директор организации неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.
По инициативе прокуратуры руководитель ОАО подвергнут взысканию в виде штрафа.
В прокуратуре подчеркнули: нарушение сроков выплаты заработной платы недопустимо, поскольку грубо нарушает законные права и интересы граждан.-0-