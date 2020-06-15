Руководитель подразделения БООР в Вилейке забрал домой туши диких кабанов - возбуждено уголовное дело

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о незаконных транспортировке и разделке диких животных возбуждено в отношении руководителя вилейского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР), сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В Вилейском районе в результате аварии 27 марта погибли три особи дикого кабана. При исполнении служебных обязанностей 52-летний руководитель выехал на место происшествия в качестве представителя общественной организации. Однако необходимые документы об утилизации он не оформил, переместил туши погибших животных в автомобиль и перевез их к своему дому, где затем разделал. Стоимость трех туш диких кабанов составила Br9720, или 360 БВ, что является особо крупным размером.

Для предварительного расследования прокурор Вилейского района Вадим Шукринов направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минской области. Как пояснили в прокуратуре, по Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты при обнаружении в охотничьих угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных или погибших диких животных запрещено самовольно, без оформления соответствующих документов разделывать или перемещать их туши и использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и др.).

В соответствии с указом от 24 июня 2008 года №348 "О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде" стоимость одной особи дикого кабана составляет 120 БВ (1 БВ - Br27).-0-