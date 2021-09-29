Руководитель предприятия в Могилеве уклонился от уплаты более Br340 тыс. налогов на прибыль

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя могилевского коммерческого предприятия, которое не уплатило в бюджет более Br340 тыс. налога на прибыль за счет незаконного пользования льготами по налогообложению, сообщили БЕЛТА в КГК.
Факт нарушения установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области. "Предприятие занималось поставкой и монтажом арочных металлоконструкций при строительстве молочно-товарных ферм. Для того чтобы воспользоваться льготами по налогообложению, предоставленными бизнесу в средних и малых городах, и таким образом уменьшить размер налоговых отчислений, директор предприятия организовал в Быхове регистрацию субъекта хозяйствования. От его имени документально оформлялась предпринимательская деятельность могилевской фирмы", - рассказали в контрольном ведомстве.
Сумма неуплаченного налога на прибыль за 2013-2019 годы превысила Br340 тыс.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора могилевского коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса. Причиненный государству ущерб возмещен в добровольном порядке в полном объеме.-0-