Руководитель предприятия в Вилейском районе скрыл факт аварии на служебном автомобиле

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель предприятия в Вилейском районе совершил ДТП на служебном автомобиле и пытался скрыть этот факт. По требованию прокуратуры он привлечен к ответственности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

В марте директор транспортного предприятия, управляя в рабочее время служебным автомобилем без оформления путевого листа, проявил невнимательность и наехал на бетонную конструкцию на одной из улиц в Вилейке. Машина получила многочисленные механические повреждения. Чтобы избежать привлечения к ответственности и материальных затрат, связанных с ремонтом автомобиля, мужчина не сообщил об этом в дежурную часть милиции.

Кроме того, руководитель пытался скрыть этот факт в том числе от руководства вышестоящей организации. Во дворе дома, где проживает один из его подчиненных, мужчина организовал ремонт служебного авто за счет средств возглавляемого предприятия.

По итогам проверки прокурор Вилейского района внес представление в адрес руководителя вышестоящей организации. Виновник ДТП привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к административной - за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Кроме того, он возместил предприятию ущерб в размере более Br1,8 тыс.-0-