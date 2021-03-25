Руководитель привлек двух подчиненных к видеосъемкам с БЧБ-полотном - он задержан

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За демонстративное видео, "слитое" в деструктивный Telegram-канал, задержан 55-летний минчанин, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Воспользовавшись своим статусом руководителя, для съемок мужчина привлек двух работников - жителей Молодечненского района 20 и 48 лет. Подчиненные, будучи в зависимом положении, выполнили его указания и для картинки подержали в руках полотно. В дальнейшем работники пояснили, что они не знали, для чего предназначалось видео", - отметили в УВД.

Сотрудники милиции доставили руководителя для разбирательства в Молодечненский РОВД. В его автомобиле была обнаружена БЧБ-атрибутика, которая и фигурировала на видео. "В чем заключался смысл отснятой картинки, мужчина внятно пояснить не смог. Но не стал отрицать, что своим видео поделился в одном из Telegram-каналов", - добавили в УВД.

В отношении мужчины составлен протокол по ст.24.23 КоАП. К слову, он уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также мелкое хулиганство.-0-