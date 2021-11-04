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04 ноября 2021, 15:52

Руководитель сельхозорганизации в Могилевском районе вносил ложные записи в документы

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из хозяйств Могилевского района, сообщили БЕЛТА в службе информации областного ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по факту внесения им заведомо ложных сведений и записей в официальные документы", - отметили в прокуратуре Могилевской области.

Действия подозреваемого квалифицированы как служебный подлог по ч.1 ст.427 УК. Согласно материалам дела, руководитель в июне 2021 года совместно с иными должностными лицами организации внес заведомо недостоверную информацию в отчет о движении скота и птицы на ферме, сообщив об отсутствии фактов реализации КРС населению.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Могилевский районный отдел Следственного комитета.-0-

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