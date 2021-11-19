Руководитель сельхозпредприятия Могилевской области попался на взятке

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий Могилевской области попался на взятке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

"Согласно материалам дела, подозреваемый летом 2021 года, являясь должностным лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом организации, принял от знакомого, представляющего крестьянско-фермерское хозяйство, в качестве взятки Br350 за благоприятное решение вопроса о продаже ему на выгодных условиях 20 бычков. В дальнейшем животных планировали перепродать в Российскую Федерацию", - отметили в прокуратуре.

Прокуратура Могилевской области возбудила в отношении должностного лица уголовное дело о получении взятки.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-