Руководитель заставил подчиненных заплатить за него штраф - возбуждено уголовное дело

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Ленинского района Минска возбудил уголовное дело о превышении служебных полномочий в отношении заместителя генерального директора одного из предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Решение о возбуждении дела принято по результатам проверки, проведенной в составе межведомственной рабочей группы.

Согласно материалам дела, контролирующий орган ранее выявил на предприятии нарушения законодательства о труде, за которые руководителя привлекли к административной ответственности со штрафом. Чтобы его заплатить, заместитель гендиректора дал незаконное указание подчиненным передать ему по одной базовой величине с каждого.

В прокуратуре уточнили, что такими действиями подозреваемый причинил существенный вред правам и законным интересам граждан.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-