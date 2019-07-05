Руководителей двух торговых организаций в Гомеле задержали за взятки

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два уголовных дела по фактам получения и дачи взятки возбуждено по материалам проверки управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельской области. Их фигурантами стали руководители торговых организаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники задержали директора Гомельского филиала областного потребительского общества с поличным при получении взятки в административном здании комбината общественного питания вечером 26 июня. "Женщина-руководитель подозревается в получении взятки Br1 тыс. от директора частного торгового унитарного предприятия за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Такова была цена заключения договора на оказание услуг по ремонту, сборке, установке холодильного, кондиционерного, механического, теплового оборудования и его исполнение", - рассказал официальный представитель. Женщина приняла деньги, завернутые в лист бумаги, и положила в свой блокнот.

В свою очередь директор частного предприятия подозревается в даче взятки должностному лицу за принятие положительного решения в пользу организации, которой он руководит.

Задержанные помещены в ИВС.

В УВД напомнили, что максимальное наказание за получение взятки - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, за дачу взятки - 5 лет лишения свободы.-0-