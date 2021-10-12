Руководители гомельской фирмы обналичили через подконтрольных предпринимателей Br1,8 млн

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители коммерческого предприятия в Гомеле уклонились от уплаты налогов, используя противоправную схему с привлечением индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Факт нарушения обнаружили работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Они выяснили, что должностные лица и учредители коммерческого предприятия, которое специализировалось на строительно-монтажных работах по прокладке коммуникаций, зарегистрировали трех работников в качестве индивидуальных предпринимателей. С ними заключались договоры на выполнение различных видов работ, которые они не осуществляли. Тем не менее на их расчетные счета переводились денежные средства. Должностные лица предприятия обналичивали деньги через банковские карты предпринимателей и использовали их в том числе в личных целях.

С 2016 по 2021 год должностные лица коммерческого предприятия обналичили через подконтрольных индивидуальных предпринимателей Br1,8 млн. Бухгалтер, заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, относила данные переводы на затраты общества, чем умышленно уменьшила налогооблагаемую базу предприятия. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме Br323 тыс.

В отношении директора, должностных лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела. Подозреваемые признали вину. Причиненный ущерб частично погашен.-0-