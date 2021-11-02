Руководители могилевской фирмы недоплатили налоги на сумму свыше Br460 тыс.

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Руководители могилевской частной фирмы недоплатили налоги на сумму свыше Br460 тыс. Прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в суд, рассказали корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Прокуратура Могилевской области направила в суд Ленинского района Могилева уголовное дело в отношении жителей Минска и Могилева, которым инкриминированы уклонение от уплаты сумм налогов и причинение имущественного ущерба без признаков хищения. Одному из обвиняемых дополнительно вменено в вину мошенничество в особо крупном размере.

Как установлено в ходе предварительного следствия, фактические руководители юридического лица, действуя совместно и согласованно, с января 2013 года по март 2020 года умышленно причинили государству ущерб в виде неуплаты в бюджет НДС, налога на прибыль и подоходного налога. Они же не начислили и не уплатили обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения. Сумма причиненного ущерба превысила Br460 тыс.

Кроме того, один из подозреваемых, имея умысел на обманное завладение чужими денежными средствами, предложил сделку по приобретению доли в объекте придорожного сервиса. При этом умолчал об имевшихся ограничениях для реализации данного объекта недвижимости. Заранее не собираясь выполнить обязательства по передаче части имущества в пользу потерпевшего, обвиняемый получил от него в качестве платы за такую долю $400 тыс., которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.

При изучении материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.243, ч.2 ст.216 Уголовного кодекса, а также ч.4 ст.16 и ч.2 ст.243, ч.4 ст.16 и ч.2 ст.216, ч.2 ст.243, ч.4 ст.209 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Обвиняемые возместили ущерб частично, на остальную сумму в Br152 тыс. прокуратура Могилевской области заявила в суд иск.

Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-