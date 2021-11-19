Руководители одного из столичных заводов подозреваются в превышении служебных полномочий

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители одного из крупных столичных заводов подозреваются в превышении служебных полномочий, сообщили БЕЛТА в МВД.

Нарушения выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома. "С 2019 года заместитель технического директора, инженер-технолог и начальник бюро поставок предприятия давали незаконные распоряжения подчиненным. Последние вносили в официальные документы недостоверные сведения о лицах, участвующих в разработке внедрения новых технологий, которые необходимы для экономии финансовых средств", - рассказали правоохранители.

Противоправными действиями причинен ущерб на сумму более Br117 тыс. и существенный вред правам и законным интересам работников, вносивших рационализаторские предложения в производственный процесс.

В отношении указанных сотрудников прокуратура возбудила уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий.-0-