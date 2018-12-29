Руководителя "Буда-Кошелевского коммунальника" задержали за превышение служебных полномочий

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия "Буда-Кошелевский коммунальник". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.
Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.3 ст.426 УК - превышение служебных полномочий.
Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.-0-
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