Руководителя шарковщинского завода и сотрудников двух райпо подозревают в коррупции

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД уличили руководителя Шарковщинского консервного завода и работников Поставского райпо в получении взяток, а сотрудников Городокского райпо - в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями. Также установлено, что руководители оршанской фирмы причастны к передаче денег Шарковщинскому консервному заводу, проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С 2018-го по 2020 год на перерабатывающих предприятиях потребкооперации умышленно создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам. "Получать лишнюю продукцию удавалось благодаря документальным фальсификациям. В частности, на бумаге умышленно занижался реальный вес поступающего на убой крупного рогатого скота либо мясо второй категории определяли в тощую категорию", - рассказала Ольга Чемоданова.

Также работники потребкооперации получали от коммерсантов взятки в виде доплат за право фирмы быть единственным закупщиком мяса. Незаконное вознаграждение составляло в среднем 10 копеек за килограмм официально отгруженной продукции.

"На Шарковщинском консервном заводе выявлено хищение излишков мяса на сумму более Br6 тыс., а также получение около Br30 тыс. взяток. В Городокском райпо за 10 месяцев прошлого года работником похищено мясо на сумму свыше Br53 тыс., а должностным лицом Поставского райпо за полгода получено свыше Br7 тыс. в качестве незаконных вознаграждений за благоприятное решение вопроса об отгрузке продукции", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Возбуждено шесть уголовных дел за хищения путем использования служебного положения, а также получение и дачу взяток.-0-