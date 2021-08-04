Руководителям двух организаций в Минске дали штрафы за нарушение сроков выплаты зарплаты

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила систематическое несоблюдение сроков выплаты заработной платы в двух организациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что в одном из ОАО выплата зарплаты работникам определена на 25-е число месяца, следующего за отчетным. При этом деньги за март 2021 года люди получили только в мае, за апрель - в июне, за май - в июле. По состоянию на 27 июля сотрудникам еще не выплачена зарплата за июнь.

В другой организации - ОДО - заработную плату должны выплачивать 7-го числа каждого месяца. Однако по состоянию на конец июля деньги работникам за июнь еще не выплатили.

В итоге прокурор района привлек директора ОАО и заместителя директора ОДО к ответственности по ч.4 ст.10.12 Кодекса об административных правонарушениях. В качестве взыскания им назначен административный штраф в размере по 30 БВ.-0-